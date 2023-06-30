Путин поговорил по телефону с премьером Индии Моди

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что в ходе разговора лидеры двух стран затронули тему военной операции РФ на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как рассказали в Кремле, Владимир Путин в разговоре с Нарендрой Моди «дал оценку положения дел в зоне спецоперации, подчеркнув отказ Украины от политико-дипломатических шагов по урегулированию». Также отмечается, что премьер Индии в ходе беседы «выразил Владимиру Путину понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите порядка и обеспечению стабильности».

«Особое внимание уделено взаимодействию по линии Шанхайской организации сотрудничества и «Группы двадцати», в которых Индия в настоящее время выполняет председательские функции, а также в формате БРИКС»,— говорится в сообщении пресс-службы российского президента. Также господин Моди рассказал Владимиру Путину «о своих недавних международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон».

Александр Кислов