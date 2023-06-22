Зарубежные СМИ: Как Джо Байден собирается укреплять отношения с Индией?

Нарендра Моди проведет переговоры с Джо Байденом во время своего визита в США. Кроме того, премьер-министр Индии выступит перед Конгрессом. Как пишут зарубежные СМИ, Вашингтон пытается укрепить отношения с одним из крупнейших партнеров Москвы, тем более на фоне неудавшихся переговоров с Китаем. И для этого, к примеру, намерен облегчить получение виз для индийских специалистов. По крайней мере, об этом сообщает Reuters. Кроме того, американские власти рассчитывают, что Нью-Дели будет отказываться от сотрудничества с Россией в военной сфере и переходить на американское вооружение. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Пожалуй, самым запоминающимся моментом первого дня визита Моди в США стало массовое занятие йогой на лужайке возле здания ООН, на котором присутствовали свыше двух тысяч человек. Среди них, к примеру, был актер Ричард Гир и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, пишет The Guardian. Как итог, был поставлен рекорд Гиннеса по количеству людей разных национальностей одновременно занимающихся йогой.

Однако 22 июня премьер-министр Индии переместится в Вашингтон, где и пройдут главные мероприятия — выступление перед Конгрессом, вегетарианский ужин, переговоры и пресс-конференция с Джо Байденом. На фоне растущей напряженности с Китаем переговоры с Моди потребуют от американского президента определенных компромиссов, отмечает CNN. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сообщил изданию, что два лидера сделают заявления о совместной разработке и производстве в сфере военно-промышленного комплекса. Источник CNN уверяет, что в итоге Индия якобы откажется от закупок российского вооружения.

По информации Reuters, скоро Госдепартамент может объявить о послаблениях для некоторых индийцев, проживающих в США. Они смогут продлить визы без необходимости выезжать за рубеж. Речь идет о сотнях тысяч человек.

The Washington Post напоминает, что в последнее время Китай вновь стал главной угрозой для Нью-Дели. И это гипотетически может сблизить стратегические интересы США и Индии. Впрочем, в Белом доме прекрасно понимают, что собеседник никогда не станет близким партнером, как Япония или Австралия. Нью-Дели желает сохранять автономию, и не стремится, чтобы его считали союзником НАТО и Запада. Это подтверждает и позиция страны по украинскому конфликту.

CNN иронизирует над тем, что Джо Байден вынужден идти на компромиссы в случае переговоров с человеком, которого на Западе не редко называют автократом. В качестве акции протеста три сенатора с индийскими корнями отказываются присутствовать при выступлении Моди в Конгрессе.

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