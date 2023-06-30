На старте Wimbledon теннисист Медведев сыграет с 386-й ракеткой мира

Теннисист Даниил Медведев сыграет с британцем из четвертой сотни рейтинга ATP Артуром Фери на старте Wimbledon по итогам жеребьевки. Российский теннисист занимает третье место в рейтинге ATP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В основную сетку Wimbledon 20-летний Фери получил специальное приглашение от организаторов турнира (wild card).

По итогам жеребьевки россиянин Андрей Рублев сыграет в первом круге Уимболдона против австралийца Макса Перселла, Александр Шевченко — против француза Адриана Маннарино, Аслан Карацев — с французом Лукой ван Ашем, Роман Сафиуллин — с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Турнир состоится на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета с 3 по 16 июля. В нынешнем году к участию в нем допущены российские и белорусские теннисисты. Ранее BBC со ссылкой на организаторов турнира сообщала, что граждан России и Белоруссии не пустят на Уимблдон, если их спонсорами являются подсанкционные компании.

Подробнее — в материале «Ъ ФМ» «Совсем без проблем обойтись будет сложно».

Полина Мотызлевская