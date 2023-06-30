Microsoft добавила ИИ Copilot в Windows 11

Американская корпорация Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11, в которой появилась поддержка искусственного интеллекта Copilot. Скачать новую версию Windows могут участники программы Insider.

ИИ-инструмент будет доступен на правой боковой панели, для его включения нужно нажать комбинацию Win + C. Он будет работать и отображаться одновременно с другими приложениям. Copilot можно будет попросить включить темную тему, режим «не беспокоить», сделать скриншот, тезисно пересказать статью, а также сгенерировать картинку. Также Microsoft добавила в Windows 11 поддержку архивов RAR, 7-Zip, tar и gz, функцию Volume Mixer для регулировки параметров звука, а также новую страницу параметров, где указаны используемые устройства с основными настройками.

Microsoft включила инструмент Copilot в Microsoft 365 в марте, он появится в качестве чат-бота в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams. ИИ может предоставить заготовки документов и презентаций, визуализировать данные из таблиц, а также навести порядок в почте.

Евгений Федуненко