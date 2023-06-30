Япония вывела из-за под санкций услуги, оказываемые проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Япония выводит из-под запрета на строительные и инженерные услуги российские проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также «Арктик СПГ-2». Решение принято для обеспечения энергетической безопасности Японии. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства экономики Японии.

Как следует из сообщения Минфина Японии, с 30 сентября японские компании смогут оказывать услуги, связанные с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой и перевалкой сырой нефти и газа на этих проектах.

В мае Япония запретила оказывать строительные и инжиниринговые услуги российским компаниям. Также в санкционный список попали 17 физических лиц и 78 организаций из России. Экспортные ограничения затронули «МегаФон», КамАЗ, фонд «Сколково».

Нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в 2022 году были переведены в российскую юрисдикцию. Власти РФ предоставили иностранным акционерам возможность продолжить участие в проектах. Из них вышли американская Exxon и британская Shell. Японские компании продолжили участие.

Олеся Павленко