Лавров: аппетиты НАТО в Арктике растут

В МИД РФ озабочены вопросом расширения влияния НАТО на приарктические страны и политизацией этого региона. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Ъ» на брифинге сегодня, 30 июня. «Аппетиты НАТО растут: видите, съели Финляндию, сейчас еще пытаются Швецию отговорить сжигать Кораны, чтобы поскорее ее вовлечь в Североатлантический альянс. Эти все процессы, конечно, не вызывают оптимизма,— признал глава МИД РФ.— Будем их учитывать своими военно-техническими действиями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам дипломата, Арктический совет был одним из уникальных механизмов развития равноправного, деполитизированного сотрудничества. «К сожалению, деполитизированность этой структуры, которой она всегда отличалась в самые сложные кризисы предыдущих десятилетий, была подорвана опять же одержимостью западных стран стремлением изолировать Россию»,— констатировал Сергей Лавров.

Он также отметил, что все страны—члены Арктического совета ранее сходились во мнении, что «в этом регионе нет вопросов, которые требовали бы решения через проецирование военных сил».

«То, что сказали канадцы, назвав нас главной угрозой, но выразив готовность сотрудничать,— это такая неадекватность действий западных стран, которые понимают, что с Россией все равно придется соседствовать — а мы с Канадой соседи, но одновременно вынуждены выполнять заказ "большого брата", который требует нас везде и всюду клеймить позором, объявлять угрозой и прочее, и прочее»,— убежден дипломат. При этом Сергей Лавров допустил, что «когда-то это все вернется не то что на круги своя, но тем не менее на более или менее нормальные рельсы взаимодействия между северными странами».

В среду, 28 июня, комитет Сената Канады по национальной обороне выпустил отчет «Безопасность Арктики под угрозой: насущные потребности в условиях меняющегося геополитического и экологического ландшафта» (.pdf). Россия упоминается в первой же главе отчета. «Правительство Канады теперь должно воспринимать решение проблем безопасности и обороны в Арктике как безотлагательную потребность»,— говорится в документе. Авторы отчета также отмечают, что «некоторые опрошенные опасаются прямой российской военной угрозы в отношении Канады».

При этом ранее на текущей неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией в рамках Арктического совета. «Я надеюсь, мы достигнем той точки, когда сможем вернуться к работе с Россией»,— сказал он журналистам по итогам встречи глав правительств северных стран в Рейкьявике. Однако в текущих геополитических условиях, по его словам, Канаде было бы «невероятно трудно» сотрудничать с Россией даже по вопросу борьбы с изменениями климата, который Оттава активно продвигает на различных международных площадках.

Напомним, в мае РФ завершила и передала Норвегии председательство в Арктическом совете — межправительственной организации приарктических государств, считающейся «теневым правительством» Заполярья. Как ранее писал «Ъ», итоги российского председательства оказались неоднозначными. После начала Россией военной спецоперации на Украине все остальные участники организации: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция — объявили России бойкот и в знак протеста отказались от совместной работы.

Как Россия завершила непростое председательство в Арктическом совете — в материале «Ъ» «Арктику передали викингам».

Анастасия Домбицкая