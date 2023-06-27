Трюдо надеется на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике

Премьер Канады Джастин Трюдо выразил надежду на то, что когда-нибудь сотрудничество с Россией по вопросам Арктики возобновится. По его мнению, сейчас такое сотрудничество невозможно из-за продолжения российско-украинского конфликта.

«Я надеюсь, мы достигнем той точки, когда сможем вернуться к работе с Россией»,— сказал господин Трюдо журналистам по итогам переговоров с руководством скандинавских стран в Рейкьявике (цитата по «РИА Новости»). Премьер так ответил на вопрос о том, могут ли скандинавские страны ответить на изменение климата без сотрудничества с Россией по Арктике.

Арктический совет — межправительственная организация арктических государств. В нее входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года России был объявлен бойкот из-за ввода войск на Украину. На тот момент РФ была председателем совета (ротация проходит раз в два года). В мае 2023 года Россия передала председательство Норвегии.

О работе Арктического совета в период российского председательства — в материале «Ъ» «Арктику передали викингам».

Леонид Уварчев