Воспитательницу детского сада в Тобольске будут судить за смерть трехлетней девочки

Тобольский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении воспитательницы муниципального детского сада, во время дежурства которой на детской площадке скончалась трехлетняя девочка. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, воспитательница обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, в мае 2023 года в результате недосмотра воспитательницы, девочка «повисла на металлической перекладине домика-беседки и скончалась от механической асфиксии». Ребенка нашли мертвым во время утренней прогулки 4 мая. О ходе расследования гибели ребенка поручил доложить председатель СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, в феврале в Тобольске также судили воспитательницу детского сада за смерть ребенка на площадке. Трагедия произошла 19 сентября 2022 года во время утренней прогулки воспитанников младшей группы. Двухлетний ребенок, оставшийся без внимания воспитателя во время игры, погиб в детском домике-беседке. Суд назначил воспитательнице наказание в виде ограничения свободы на один год и и лишения ее права заниматься педагогической деятельностью два года.

Диана Сунагатуллина

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