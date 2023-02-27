Воспитательницу детского сада в Тобольске осудили за смерть ребенка на площадке

Тобольский районный суд признал виновной воспитательницу детского сада, при дежурстве которой скончался двухлетний ребенок, по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на один год и и лишения ее права заниматься педагогической деятельностью два года.

По версии следствия, трагедия произошла 19 сентября 2022 года во время утренней прогулки воспитанников младшей группы. Двухлетний ребенок, оставшийся без внимания воспитателя во время игры, погиб в детском домике-беседке. Свою вину воспитательница признала, раскаялась и просила прощение.

Напомним, в конце января в Екатеринбурге скончалась девочка, которая получила травму, когда зацепилась шарфом за ограждение горки в детском саду. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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Диана Сунагатуллина