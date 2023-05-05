Бастрыкину доложат о гибели ребенка в Тюменской области

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования гибели ребенка в Тобольске.

Тело трехлетней девочки нашли 4 мая в игровом домике на площадке детского сада. По данным пресс-службы СУ СКР по Тюменской области, признаков насильственной смерти нет. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ).

В рамках расследования дела будет дана правовая оценка работе сотрудников детсада. Их допрашивают.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте