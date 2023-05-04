В Тобольске в игровом домике в детсаду нашли мертвой трехлетнюю девочку

В Тобольске на площадке детского сада в игровом домике обнаружили тело трехлетней девочки. Ребенка нашли мертвым во время утренней прогулки 4 мая. По данным пресс-службы СУ СКР по Тюменской области, признаков насильственной смерти нет.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ), в рамках расследования которого будет дана правовая оценка работе сотрудников детсада.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников детсада и родственников девочки. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте