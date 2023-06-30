Песков: посольство будет выяснять обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше

Посольство России в Польше будет выяснять подробности задержания российского хоккеиста по обвинению в шпионаже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не располагают детальной информацией о произошедшем.

«Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей. Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению»,— сказал господин Песков на пресс-колле.

В российском посольстве в Польше ТАСС сообщили, что пока они не получали информацию из польских правоохранительных органов о задержании российского гражданина.

Сегодня, 30 июня, министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил об аресте игрока хоккейного клуба первой лиги с российским гражданством по обвинению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры Польши, он находился в Польше с октября 2021 года и занимался обнаружением критической инфраструктуры в нескольких польских воеводствах. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Официально имя задержанного не сообщалось. По информации газеты Wyborcza, мужчину задержали в Силезском воеводстве, ему 28 лет, его имя — Максим С.

Олеся Павленко