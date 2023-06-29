Замглавы МИД Рябков: переговоры по вооружениям возможны после отказа Запада от враждебной политики

У стран Запада было достаточно времени, чтобы «проявить здравый смысл», но они предпочли «идти по пути конфронтации с Россией», утверждает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он обосновал выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). По мнению замминистра, переговоры по контролю над вооружениями в Европе возможны в случае отказа Запада от антироссийской политики.

«Говорить о новом издании контроля над обычными вооружениями станет возможным лишь по завершении нынешнего штормового периода европейской истории и в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики. Если и когда настанет момент сесть за стол переговоров, мир будет совершенно иным, и потребуются принципиально новые подходы. Разумеется, будем при этом руководствоваться исключительно нашими национальными интересами»,— сказал господин Рябков на конференции стран-участниц ДОВСЕ.

По его словам, после выхода из ДОВСЕ Россия станет навсегда юридически свободна от обязательств по договору. Он убежден, что вина за возможное полное прекращение ДОВСЕ ляжет на США и их союзников. «Если ДОВСЕ в дальнейшем прекратит свое действие, а предпосылки для этого есть, коль скоро даже заседания совместной консультативной группы не собирались с марта прошлого года, то вся вина за такой исход также ляжет на США и их союзников»,— считает Сергей Рябков.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году, он квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в июле 2007-го, после того как НАТО отказалось ратифицировать его обновленную версию. 29 мая президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Россия выйдет из договора 7 ноября.

Лаура Кеффер