Госдеп: США не намерены отправлять войска на Украину

Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что президент страны Джо Байден ранее четко дал понять, что американские войска не будут отправлены на Украину. Так господин Миллер прокомментировал заявления бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который допускал, что некоторые страны альянса могут объединиться в коалицию для отправки войск на Украину.

«Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину»,— сказал представитель Госдепа (цитата по записи брифинга в YouTube). При этом он отметил, что США объявят об «ощутимой поддержке» Украины на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, не уточнив, в чем эта поддержка будет заключаться.

7 июня в интервью The Guardian господин Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может разместить войска на украинской территории, если государства-члены, включая США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на вильнюсском саммите. «Мы знаем, что Польша очень активно участвует в оказании конкретной помощи Украине. Я бы не исключал, что Польша примет еще более активное участие в этом контексте в национальном качестве, а за ней последуют страны Балтии»,— сказал бывший генсек.

Ранее сегодня, 29 июня, газета Financial Times со ссылкой на информированный источник сообщила, лидеры государств—членов Евросоюза обсуждают на саммите в Брюсселе возможность отправки военных миссий на Украину в рамках «обязательств по безопасности».

Обсуждение гарантий безопасности для Украины проходит в преддверии июльского саммита НАТО. Власти Украины надеются, что стране предоставят гарантии вступления в альянс. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что среди союзников нет единства по вопросу гарантий вступления страны в блок, а часть из них опасаются эскалации. Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня напомнил, что его страна уже стала кандидатом на вступление в ЕС, и выразил уверенность, что она получит такой же статус и в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что дискуссии о вступлении невозможны до завершения конфликта. Премьер Эстонии Кая Каллас обещает на саммите некий «сюрприз».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Им только это и НАТО».

Эрдни Кагалтынов