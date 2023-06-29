Грета Тунберг встретилась в Киеве с Зеленским

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в составе международной рабочей группы по экологическим последствиям вооруженного конфликта на Украине посетила Киев, где встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы государства.

«Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны»,— говорится в пресс-релизе.

В состав прибывшей в Киев рабочей группы также вошли бывший вице-премьер и экс-глава МИД Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Хайди Хаутала и президент Ирландии в 1990–1997 годах Мэри Робинсон.

Сопредседатель рабочей группы госпожа Вальстрем на встрече с господином Зеленским заявила, что в число основных направлений деятельности объединения войдут оценка ущерба, причиненного окружающей среде вследствие военного конфликта, привлечение России к ответственности за совершенные экологические преступления и компенсация ущерба, а также разработка планов по восстановлению окружающей среды на Украине и переходу к зеленой экономике.

В начале марта украинские власти оценили ущерб для экологии страны из-за боевых действий в $76 млрд. По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, некоторые природные ресурсы для страны утрачены навсегда. Ранее Киев обвинял российскую армию в экоциде на Украине. Противодействие экоциду — один из пунктов «формулы мира», предложенной Владимиром Зеленским. Существенный ущерб экологии Украины и территорий, присоединенных к России, нанесло, в частности, разрушение Каховской ГЭС, которое произошло 6 июня.

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Эрдни Кагалтынов