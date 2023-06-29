Минюст включил правозащитную организацию «Агора» в перечень нежелательных

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных правозащитную организацию «Агора», действующую от имени болгарского юридического лица Law Sofia Foundation, а также международную религиозную организацию «Завет церквей TCCN», сообщает пресс-служба Минюста.

Генпрокуратура признала деятельность «Агоры» нежелательной 19 июня. Ведомство, в частности, утверждало, что организация делает акцент на «освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией».

8 июня Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность основанной в США религиозной организации «Завет церквей TCCN». Ведомство утверждает, что ее работа «угрожает основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности» России и направлена на «изменение духовно-нравственных ценностей» страны. Кроме того, по данным ведомства, организация собирала деньги для вооруженных сил Украины.

Подробнее о признании «Агоры» нежелательной организацией — в публикации «Ъ» «Правозащиту признали нежелательной».

Эрдни Кагалтынов