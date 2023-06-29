Депутат Кривоносов допустил, что Госдума не успеет отменить НДС для туроператоров до конца сессии

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия») считает, что парламент не успеет рассмотреть законопроект об освобождении туроператоров от НДС до конца весенней сессии. Накануне о важности принятия закона до конца сессии говорил президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кривоносов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Кривоносов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я думаю, что в весеннюю сессию, может быть, мы не успеем его принять, обсуждения продолжаются»,— допустил господин Кривоносов в беседе с «РИА Новости». Больше никаких пояснений он не дал.

Владимир Путин на совещании по развитию туризма 28 июня говорил, что закон, освобождающий туроператоров от НДС, «важно рассмотреть и принять до конца текущей весенней сессии парламента». В этом году весенняя сессия должна продлиться до 30 июля.

Этот закон, по словам президента, уже подготовлен правительством. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что сейчас НДС составляет пятую часть стоимости путевок. Норма закона начнет действовать с 1 января 2023 года, туроператоры смогут не платить налог четыре с половиной года.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, оценивая пользу от закона в беседе с «Российской газетой», говорил, что внутренний турпоток может вырасти, а стоимость туров снизиться, поскольку операторы «были вынуждены повышать цены, чтобы платить НДС».