РФС могут исключить из FIFA и UEFA после первых игр с участием клубов из Крыма

Российский футбольный союз (РФС) могут исключить из Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольный ассоциаций (UEFA) после первых матчей клубов из Крыма и Севастополя, принятых в состав российского союза. Об этом сообщает «Ъ-FM» со ссылкой на футбольного менеджера Юрия Белоуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Севастополь» Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»

Участие крымских команд в российских соревнованиях может состояться уже 16 июля этого года. Ранее международные футбольные организации заявили о запрете участия крымских клубов в чемпионатах РФС.

«Мне бы не хотелось, чтобы нас исключали из этих международных футбольных федераций, но данную ситуацию, боюсь, нам не миновать»,— отметил господин Белоус.

Ранее Украинская ассоциация футбола направила обращение в международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом исключить Российский футбольный союз из объединений из-за принятия крымских клубов. В начале июня 2023 года РФС заявили об аттестации команды «Севастополь» и ялтинского клуба «Рубин».

Анастасия Донскова

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