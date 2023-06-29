Басманный суд заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и основателя «Яндекс Лавки» Илью Красильщика к восьми годам исправительной колонии общего режима по делу о публичном распространении ложной информации об армии РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Также ему запрещено на четыре года администрирование страниц в интернете.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания господина Красильщика на территории России либо экстрадиции в РФ. С начала военной операции на Украине Илья Красильщик находится не в России.

О возбуждении уголовного дела против Ильи Красильщика стало известно 22 апреля 2022 года, после чего он объявил об уходе из «Яндекса». В марте 2023 года его заочно арестовали.

Основанием для обвинения стал пост в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) об убийствах гражданских лиц в украинском городе Буча.

Илья Красильщик — бывший главный редактор издания «Афиша», бывший издатель «Медузы» (признана Минюстом России иноагентом и нежелательной организацией), бывший руководитель «Яндекс.Лавки», основатель сервиса «Служба поддержки» для помощи пострадавшим от последствий российско-украинского военного конфликта.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов