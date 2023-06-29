Сборная России по футболу опустилась с 37-й на 38-ю строчку в рейтинге FIFA

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). До этого российская национальная сборная занимала в этом рейтинге 37-ю строчку.

Обновленная версия рейтинга FIFA опубликована на официальном сайте Международной федерации футбола.

Предыдущая версия рейтинга была опубликована 6 апреля. С тех пор сборная России не провела ни одного матча, тогда как, в частности, европейские национальные команды начали квалификационную кампанию на чемпионат континента-2024. Россия же из-за санкций в официальных турнирах принимать участия не может.

Лидерство в рейтинге FIFA сохраняет действующий чемпион мира Аргентина. Второе и третье места занимают Франция и Бразилия соответственно.

Весной 2022 года, вскоре после начала военной операции РФ на Украине, FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские команды от участия в турнирах. Попытка РФС опротестовать эти решения в Спортивном арбитражном суде успехом не увенчалась. В сентябре UEFA не допустил сборную России к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Относительно первенства мира 2026 года пока никакого решения не принято.

На минувшей неделе из-за решения Российского футбольного союза (РФС) включить в число участников чемпионата России по футболу клубы из Крыма Украинская футбольная ассоциация (УАФ) призвала исключить РФС из FIFA и UEFA.

Александр Кислов