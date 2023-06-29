Посольство России в Боготе назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

Российское посольство в Боготе назвало прокомментировало поездку граждан Колумбии в находящийся под контролем Украины Краматорск. Дипмиссия рекомендовала воздержаться от посещения зоны боевых действий и прифронтовых городов, назвав их неуместными местами для дегустации украинской кухни. Ранее во время ракетного удара по Краматорску пострадали три колумбийских гражданина.

«С тяжелым сердцем мы узнали о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный военно-логистический центр,— не самое подходящее место для дегустации украинской кухни. Конечно же, мы рады, что для легко раненных граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией. Настаиваем на том, чтобы представители дружественного колумбийского народа воздерживались от посещения территорий и мест боевых действий»,— говорится в сообщении посольства в Twitter.

27 июня в результате ракетного удара было разрушено кафе-пиццерия «RiaPizza» в Краматорске. По последним данным, погибли 12 человек, ранения получили 65. Минобороны России в своей сводке заявило, что в Краматорске был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Также сообщалось, что в результате удара погибли иностранные инструктора. Высказывалась версия, что удар был нанесен из-за их фотографий и с геолокациями в соцсетях.

28 июня стало известно, что среди пострадавших есть бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они приехали в город после участия в книжной ярмарке в Киеве. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара по Краматорску.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева