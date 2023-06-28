«Коммерсантъ СПб» вручил «Твердые знаки»

Во вторник, 28 июня, в «Гранд отеле Мойка 22» «Коммерсантъ — Санкт-Петербург» подвел итоги и назвал победителей ежегодной премии «Твердые знаки», учрежденной нашим издательским домом. С 2017 года премия присваивается наиболее заметным на рынке и особо отличившимся в бизнес-проектах петербургским компаниям и топ-менеджерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент компании RBI Эдуард Тиктинский, заместитель генерального директора производственной площадки «ЛАДА Санкт-Петербург» Сергей Захарченко, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Дергунова и председатель городского комитета по туризму Сергей Корнеев во время церемонии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Слева направо: президент компании RBI Эдуард Тиктинский, заместитель генерального директора производственной площадки «ЛАДА Санкт-Петербург» Сергей Захарченко, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Дергунова и председатель городского комитета по туризму Сергей Корнеев во время церемонии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Традиционно лауреатов чествовали в следующих номинациях: «Сделка года», «Самый полезный чиновник для бизнеса», «Женщина у руля», «Амбициозный проект года».

В итоге самым полезным чиновником для бизнеса признал председатель городского комитета по туризму Сергей Корнеев.

Женщиной у руля стала Ольга Дергунова, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

Сделкой года выбрана покупка петербургского завода Nissan группой АвтоВАЗ. Награду в этой номинации получил заместитель генерального директора, исполнительный директор «ЛАДА Санкт-Петербург» Сергей Захарченко.

Проектом года назван проект реконструкции Левашовского хлебозавода группы RBI. Награда была вручена президенту RBI Эдуарду Тиктинскому.

Специальным призом «Ъ-СПб» отмечена компания Maris за сопровождение крупнейшей в России сделки на рынке аренды офисной недвижимости между компаниями «Газпром нефть» и ГК «Галс-Девелопмент».

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