Минпромторг РФ предрек рост доли отечественных авиабеспилотников до 70 процентов к 2030 году

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков считает, что доля отечественных авиационных беспилотников к 2030 году в РФ должна вырасти с нынешних 22% до 70%, в целом страна намерена достичь технологического суверенитета в их выпуске.

«Ключевая цель — создание полноценной отрасли использования гражданских беспилотников и достижение технологического суверенитета в сфере их производства. Стратегией определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, ежегодные целевые показатели, параметры рынка, перечень необходимых мероприятий»,— отметил господин Осьмаков (цитата по пресс-службе Минпромторга РФ).

Ранее сегодня, 28 июня, правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Согласно данному документу, в течение ближайших шести с половиной лет в России должны сформировать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Владимир Путин неоднократно называл отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб., а также предложил начинать учить управлению дронами в школах. Вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что правительство хочет разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями. Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников.

Александр Кислов