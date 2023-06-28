Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков заявил, что по вопросу будущего ЧВК пока нет четкой позиции

В Кремле пока нет четкой позиции по вопросу законодательного регулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас идет обсуждение этого вопроса.

«Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о начале марша справедливости Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Конфликт урегулировать за сутки: вечером 24 июня Александр Лукашенко договорился, что бойцов ЧВК отводят в полевые лагеря, а сам господин Пригожин отправился в Минск.

Сегодня, 28 июня, партия «Новые люди» направила на отзыв в правительство законопроекты, исключающие уголовную и административную ответственность за дискредитацию ЧВК вне зоны боевых действий. Вице-спикер Госдумы депутат фракции Владислав Даванков считает, что в законах содержатся размытые формулировки, по которым к ответственности можно привлечь неограниченный круг лиц.

О развитии ситуации с мятежом — в публикации «Ъ» «Они могли бы войти в Москву… Но Москву бы они не взяли».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...