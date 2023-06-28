Песков заявил, что по вопросу будущего ЧВК пока нет четкой позиции

В Кремле пока нет четкой позиции по вопросу законодательного регулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас идет обсуждение этого вопроса.

«Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о начале марша справедливости Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Конфликт урегулировать за сутки: вечером 24 июня Александр Лукашенко договорился, что бойцов ЧВК отводят в полевые лагеря, а сам господин Пригожин отправился в Минск.

Сегодня, 28 июня, партия «Новые люди» направила на отзыв в правительство законопроекты, исключающие уголовную и административную ответственность за дискредитацию ЧВК вне зоны боевых действий. Вице-спикер Госдумы депутат фракции Владислав Даванков считает, что в законах содержатся размытые формулировки, по которым к ответственности можно привлечь неограниченный круг лиц.

О развитии ситуации с мятежом — в публикации «Ъ» «Они могли бы войти в Москву… Но Москву бы они не взяли».

Лаура Кеффер