Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«У людей результаты оказались чуть хуже»

Александр Леви — о применении ИИ в стоматологии

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие результаты показали нейронные сети в выявлении фиссурного кариеса.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как часто стоит посещать стоматолога, решают сами пациенты. Даже если врач рекомендует конкретные даты. Сейчас же появились причины делать это как можно чаще. В борьбе с болезнями зубов и полостью рта ученые планируют взять на вооружение так называемое глубокое изучение. Это подвид машинного обучения, в котором искусственные нейронные сети обрабатывают большие объемы данных.

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Южной Калифорнии провели работу по созданию алгоритма, который бы выявлял фиссурный кариес. Это довольно распространенное поражение углублений (бороздок и ямок) на поверхности жевательных зубов. Обнаружение такого кариеса на ранней стадии позволяет предотвратить дальнейшие повреждения зуба и, как следствие, избежать более тяжелого и дорогого лечения. Обычно для выявления поражений стоматологи используют визуальные и тактильные методы. И главная их проблема — субъективность. Ученые решили нивелировать ее с помощью технологий машинного обучения.

Нейронной сети «скормили» 1 тыс. рентгеновских снимков зубов, которые были истолкованы парой опытных стоматологов, после чего алгоритм испытали на другом наборе из 500 изображений. В результатах по обнаружению кариеса на ранней стадии оценивались такие показатели, как чувствительность и специфичность. По ним данные работы алгоритма составили соответственно 0,87 и 0,91 единиц. У людей результаты оказались чуть хуже. После исследования 500 рентгенограмм стоматологи набрали 0,71 балла за чувствительность и 0,85 за специфичность.

Получается, что нейронные сети однозначно могут повысить эффективность по выявлению фиссурного кариеса, а значит, сэкономить время на эти процедуры и снизить тем самым нагрузку на стоматологов. Не исключаю, что в будущем дело дойдет и до диагностики на дому с помощью мобильного приложения. Правда, для полноценного внедрения технологии нужно более активное обучение нейронных сетей. А значит, потребуется гораздо больше снимков. Также нужны клинические испытания. И все-таки потребуется более универсальный способ диагностики, который не будет зависеть от рентгенограмм. А пока мы всего этого ждем, посещать стоматолога стоит точно не реже, чем он вам рекомендует.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...