Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие результаты показали нейронные сети в выявлении фиссурного кариеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как часто стоит посещать стоматолога, решают сами пациенты. Даже если врач рекомендует конкретные даты. Сейчас же появились причины делать это как можно чаще. В борьбе с болезнями зубов и полостью рта ученые планируют взять на вооружение так называемое глубокое изучение. Это подвид машинного обучения, в котором искусственные нейронные сети обрабатывают большие объемы данных.

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Южной Калифорнии провели работу по созданию алгоритма, который бы выявлял фиссурный кариес. Это довольно распространенное поражение углублений (бороздок и ямок) на поверхности жевательных зубов. Обнаружение такого кариеса на ранней стадии позволяет предотвратить дальнейшие повреждения зуба и, как следствие, избежать более тяжелого и дорогого лечения. Обычно для выявления поражений стоматологи используют визуальные и тактильные методы. И главная их проблема — субъективность. Ученые решили нивелировать ее с помощью технологий машинного обучения.

Нейронной сети «скормили» 1 тыс. рентгеновских снимков зубов, которые были истолкованы парой опытных стоматологов, после чего алгоритм испытали на другом наборе из 500 изображений. В результатах по обнаружению кариеса на ранней стадии оценивались такие показатели, как чувствительность и специфичность. По ним данные работы алгоритма составили соответственно 0,87 и 0,91 единиц. У людей результаты оказались чуть хуже. После исследования 500 рентгенограмм стоматологи набрали 0,71 балла за чувствительность и 0,85 за специфичность.

Получается, что нейронные сети однозначно могут повысить эффективность по выявлению фиссурного кариеса, а значит, сэкономить время на эти процедуры и снизить тем самым нагрузку на стоматологов. Не исключаю, что в будущем дело дойдет и до диагностики на дому с помощью мобильного приложения. Правда, для полноценного внедрения технологии нужно более активное обучение нейронных сетей. А значит, потребуется гораздо больше снимков. Также нужны клинические испытания. И все-таки потребуется более универсальный способ диагностики, который не будет зависеть от рентгенограмм. А пока мы всего этого ждем, посещать стоматолога стоит точно не реже, чем он вам рекомендует.