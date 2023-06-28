Премьер Италии Мелони опасается попадания ЕС в зависимость от Китая в торговле

Отношения Евросоюза (ЕС) с Китаем должны выстраиваться на более равноправных основаниях, считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она заявила об этом в ходе выступления в парламенте накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 29–30 июня.

По ее словам, экономики ЕС и Китая «взаимозависимые», но экономические отношения должны выстраиваться «с учетом общих стандартов». Госпожа Мелони призвала обсудить, «как Китай действует в международной торговле», и обратила внимание, что часто экономические преимущества Китая перевешивают.

«Необходимо поддерживать конкурентоспособность нашей производственной системы и не попадать в зависимость, которая может стать опасной»,— уточнила итальянский премьер (цитата по ТАСС). Она добавила, что вопрос отношений Китаем будет центральным на саммите.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто жаловался, что Брюссель не способен отстаивать экономические интересы Европы. Его недовольство вызвал подписанный президентом США Джо Байденом в 2022 году закон о снижении инфляции, предусматривающий выделение $400 млрд субсидий на поддержку американской экономики. The Wall Street Journal писала, что французский президент Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры обвинили США в экономическом спаде. Господин Макрон призвал выработать «сильный европейский ответ», и Еврокомиссия обещала подготовить аналог закона США.

Лаура Кеффер