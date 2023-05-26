МИД Венгрии: Брюссель не способен отстаивать экономические интересы Европы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что для поддержки экономики Евросоюза (ЕС) нужно ввести правила, дающие преимущества европейским компаниям, как это сделали власти США. Но, по мнению министра, Брюссель не способен отстаивать европейские интересы.

Господин Сийрто уточнил, что Вашингтон не стал отказываться от мер, предусмотренных законом по снижению инфляции, которые «однозначно негативно дискриминируют европейские предприятия». Как считает министр, целью закона было, чтобы американские предприятия получили преференции по сравнению с европейскими.

«Не надо этому удивляться или питать иллюзии, что госпожа фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии.— "Ъ") поедет в Вашингтон и устроит, чтобы такого не было — это такие наивные иллюзии»,— сказал глава венгерского МИДа на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Он убежден, что в ЕС надо «принять такие же патриотичные меры, представляющие интересы европейской экономики». «Но пока хорошо видно, что Брюссель и Еврокомиссия к этому не готовы»,— считает Петер Сийярто. Он добавил, что принятые Европой антироссийские санкции «вредят европейской экономике».

Президент США Джо Байден в августе 2022 года одобрил закон о снижении инфляции. Эта инициатива предусматривает выделение $400 млрд государственных субсидий на поддержку американской экономики и введение других мер. The Wall Street Journal писала, что французский президент Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры обвиняли США в экономическом спаде. Президент Франции призвал выработать «сильный европейский ответ» на американский закон. Власти Южной Кореи предложили ЕС вместе ответить на действия США. Еврокомиссия обещала подготовить аналог закона США.

Лаура Кеффер