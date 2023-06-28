WADA в 2022 году снизило контроль за РУСАДА из-за отстранения российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2022 году снизило контроль за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими атлетами по сравнению с 2021-м. Об этом говорится в годовом отчете WADA по соблюдению Всемирного антидопингового кодекса (.pdf).

Причиной снижения контроля за РУСАДА стал запрет на допуск российских спортсменов до международных соревнований из-за боевых действий на Украине, а также запрет на проведение любых международных спортивных мероприятий на территории России.

Однако в своем отчете WADA отмечает, что мониторинг процесса приведения РУСАДА в соответствие кодексу остается приоритетным направлением для агентства. Но в настоящее время РУСАДА по-прежнему не соответствует кодексу.

Руководству WADA для восстановления РУСАДА предстоит оценить, были ли выполнены необходимые условия. После того как они будут выполнены, свою оценку проведет комитет по соответствию кодексу. Если он согласится с мнением руководства WADA, то внесет рекомендацию на заседание исполкома агентства.

9 декабря 2019 года WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Причиной тому послужили обнаруженные экспертами WADA манипуляции с данными лаборатории и допинг-пробами российских спортсменов. Позже Спортивный арбитражный суд уменьшил срок наказания до двух лет и постановил отсчитывать его срок с 16 декабря 2020 года. Во время действия дисквалификации российские спортсмены не могли выступать на крупнейших соревнованиях, а Россия не могла принимать и претендовать на проведение турниров.

Для восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу РУСАДА должно было выполнить ряд условий. Сообщалось, что одним из невыполненных критериев является тот факт, что антидопинговый кодекс не внедрен в российские законы. В WADA отмечали, что автоматического восстановления РУСАДА в правах не будет. В качестве основания для продления отстранения российской стороны агентство также указывало дело фигуристки Камилы Валиевой. В январе дисциплинарный комитет РУСАДА освободил Валиеву от ответственности за положительную пробу.

Милена Костерева