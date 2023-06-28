Норовирус рекордными темпами распространяется на круизных лайнерах

С начала текущего года на круизных лайнерах американских пассажирских перевозчиков было уже 13 вспышек норовируса. Это самое большое число вспышек вируса, вызывающего гастроэнтерит, за год с 2012-го. Однако в 2012-м их было 16 за весь год, а сейчас их 13 за первые пять месяцев. До пандемии в год в среднем происходило 11 вспышек норовируса на лайнерах. О резкой активизации норовируса сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Самая недавняя вспышка произошла на лайнере Viking Neptune компании Viking Cruises, который отправился в круиз 6 июня и вернулся в Нью-Джерси 20 июня. За время пути заболели более 100 пассажиров, или 13% от числа всех участников круиза. Не обошел норовирус и членов экипажа: из 455 человек заболели 9. По мнению компании, источником заражения стал ресторан в Исландии, в котором пообедала группа пассажиров при выходе на берег.

С начала года уже было четыре вспышки коронавируса на судах компании Royal Caribbean International, причем на лайнере Enchantment of the Seas она была дважды в двух разных круизах. Трижды были вспышки на лайнерах компании Princess Cruises. Во всех случаях с начала года заболевали от 3% до 13% пассажиров, испытывая такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея, спазмы кишечника. В общей сложности заболевание было выявлено почти у 1700 пассажиров и более чем у 240 членов экипажа.

По мнению экспертов, опрошенных WSJ, объяснить рост можно тем, что после пандемии, когда круизов просто не было, туристический рынок восстанавливается, растет число круизов и загрузка судов. Норовирус распространяется очень быстро в замкнутом пространстве и при большой скученности людей.

Алена Миклашевская