Около 300 пассажиров лайнера Ruby Princess, где раньше была вспышка COVID-19, заразились норовирусом

На круизом лайнере Ruby Princess выявлена вспышка норовируса. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), заразились вирусом как минимум 284 из 2881 пассажира, а также 34 из 1159 членов экипажа. В 2020 году на этом же лайнере было зафиксировано массовое заражение коронавирусной инфекцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ruby Princess

Фото: Philippine Coast Guard / AP Ruby Princess

Фото: Philippine Coast Guard / AP

В сообщении ведомства отмечается, что вспышка была выявлена, когда лайнер, выполнявший рейс с 26 февраля по 5 марта, пришвартовался в порту Галвестона (штат Техас), медики собирают необходимые образцы у заразившихся пассажиров и тех, кто с ними контактировал.

При этом в CDC рассказали CBS News, что норовирусная инфекция является крайне заразным заболеванием, однако его вспышки достаточно часто происходят именно на круизных лайнерах.

Норовирус — это кишечная инфекция, зачастую приводящая к вирусному гастроэнтериту (инфекционному заболеванию с поражением желудочно-кишечного тракта). Норовирус у взрослых сопровождается тошнотой, диареей и болью в животе. Вирус очень заразен и при тяжелой форме заболевания может вызвать серьезные осложнения.

В 2020 году на лайнере Ruby Princess произошла вспышка коронавируса. Как писала The Guardian, лайнер тогда пришвартовался в порту австралийского Сиднея, позднее выяснилось, что инфекцией заразились 663 находившихся на борту лайнера человека, 23 из них впоследствии скончались.

Александр Кислов