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Коммерсантъ FM
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Король Бахрейна заявил Путину о поддержке мер по защите законности в России

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Тот поддержал меры российских властей «для защиты законности» и стабильности в стране. Разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны, заявили в Кремле.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время беседы лидеры двух стран обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества». «Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, Король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране»,— говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что он договорился с основателем ЧВК об урегулировании конфликта, бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря. Господин Пригожин вчера, 27 июня, прилетел в Минск. Действия российских властей одобрил в том числе эмир Катара.

О реакции на мятеж в РФ — в публикации «Ъ» «Союзный государь».

Лаура Кеффер

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