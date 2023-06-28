Собянин утвердил план участка Троицкой линии метро длиной 9,3 километра

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта планировки участка Троицкой линии московского метрополитена от «Коммунарки» до «Кедровой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут»,— написал глава города в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект планировки участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Кедровой»

Фото: @mos_sobyanin Проект планировки участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Кедровой»

Фото: @mos_sobyanin

По его словам, всего запланировано строительство четырех станций Троицкой линии метрополитена. Одна из них — «Кедровая» — будет подземной, а три другие («Десна», «Летово» и «Сосенки») — наземными. Сергей Собянин уточнил, что, как предполагается, Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка и «обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы».

Ранее господин Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве планируется открыть станцию метро «Внуково» рядом с одноименным столичным аэропортом. Конкретные сроки открытия этой станции московского метрополитена московских градоначальник не назвал.

Александр Кислов