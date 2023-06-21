Собянин подтвердил планы открыть метро во Внуково в 2023 году

В аэропорту Внуково к 2023 году планируется отрыть одноименную станцию метро, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде». Конкретные сроки он не назвал.

«И второй проект 2023 года — метро придет во Внуково. Будет удобно и местным жителям, и миллионам авиапассажиров одного из крупнейших аэропортов страны»,— отметил мэр.

Также в нынешнем году планируется закончить строительство трех станций метро на Люблинско-Дмитровской линии («Яхромская», «Лианозово» и «Физтех»). В итоге салатовую ветку продлят до района Северный в СВАО.

О том, что станция метро «Внуково» рядом с аэропортом откроется в 2023 году, господин Собянин говорил в ноябре прошлого года. Пока ближайшей к аэропорту станцией Московского метрополитена является «Саларьево», расположенная почти в 10 км от Внуково.

Лаура Кеффер