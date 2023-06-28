Европейских регуляторов просят разобраться с ростом цен на авиабилеты

Генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец потребовал от властей ЕС разобраться с резким ростом цен на авиабилеты и при необходимости принять соответствующие меры. По его словам, цены на авиаперелеты в Европе взлетели почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

«Регуляторам нужно обратить внимание на цены и проверить, нет ли здесь злоупотреблений»,— цитирует господина Янковеца The Financial Times.

Генеральный директор ACI Europe подчеркивает, что речь не идет об искусственном ограничении цен или установлении какого-то потолка. Однако, по его мнению, было бы справедливо задаться вопросом, почему для многих крупных аэропортов существуют ограничения в расценках на наземное обслуживание, а авиакомпании могут устанавливать цены на билеты без ограничений.

В свою очередь, представители авиакомпаний не согласны с таким видением ситуации. В ответ на претензии Янковеца ассоциация авиакомпаний Airlines for Europe, представляющая такие компании, как easyJet, Ryanair и British Airways, заявила, что конкуренция помогает снижать расценки на перелеты, «обеспечив доступные перевозки для миллионов европейских потребителей». «В свою очередь, аэропорты, особенно крупнейшие из них, все еще функционируют как монополии. Это делает необходимым постоянный контроль со стороны регуляторов»,— цитирует FT ответ Airlines for Europe.

По мнению ряда аналитиков, цены на авиабилеты в Европе выросли из-за роста сезонного спроса и нехватки самолетов после пандемии COVID-19.

Евгений Хвостик