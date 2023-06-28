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Коммерсантъ FM
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В США представили трансформирующегося робота Morphobot

Специалисты Калифорнийского технологического института представили нового робота Multi-Modal Mobility Morphobot (M4), который может менять способ передвижения и форму. Модель способна выполнять восемь разных типов движений, в том числе ездить, летать и ходить.

У робота есть колеса, которые могут превращаться в роторы квадрокоптера, также он способен зависнуть в вертикальном положении, используя в качестве роторов только два колеса. У Morphobot есть небольшой компьютер на платформе Jetson Nano, который дает ему возможность ориентироваться на местности и принимать решения относительно необходимой формы робота в данный момент. Работники института сказали, что при работе над Morphobot их вдохновляли сурикаты и моржи.

Ученые продолжают экспериментировать с разными формами и функциями роботов. В марте 2023 года ученые из Японии и Швейцарии сообщили о разработке съедобных роботов для доставки провизии в спасательных операциях, а в апреле ученые из MIT научили робособаку играть в футбол на неровных плоскостях.

Евгений Федуненко

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