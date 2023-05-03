Президент РФ одобрил выдвижение Глеба Никитина на второй губернаторский срок

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 мая заявил о готовности повторно участвовать в выборах главы региона. Он доложил главе государства о работе в Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Президент РФ одобрил это желание и пожелал Глебу Никитину успеха на выборах осенью 2023 года. «Я знаю, что Вы проявили инициативу, настойчивость, я бы сказал даже, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди Вас поддержат», — сообщил президент.

Андрей Репин