В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 будут рекордные 165 игровых дней

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован календарь матчей предстоящего регулярного чемпионата сезона-2023/24. В нем будет 165 игровых дней, что станет рекордным показателем. Прошлый чемпионат насчитывал 164 игровых дня. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля 2024 года. Всего запланировано 782 игры. Клубы проведут по 68 матчей.

Регулярный чемпионат сезона-2023/24 начнется 1 сентября. Первый матч на московском стадионе «ЦСКА Арена» сыграют хоккеисты ЦСКА и «Ак Барса»: именно эти две команды играли в апреле в финале Кубка Гагарина. На следующий день домашние матчи проведут «Барыс», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Лада», «Северсталь», «Витязь», «Спартак» и московское «Динамо». Также 2 сентября состоится сибирское дерби между «Авангардом» и «Сибирью».

В регулярном чемпионате запланирована пауза с 8 по 18 декабря, во время которой пройдут Неделя звезд хоккея и Кубок «Первого канала». Новогодний перерыв продлится три дня — с 31 декабря по 2 января. Play-off начнется 29 февраля 2024 года и завершится не позднее 29 апреля.

В среднем каждый день в чемпионате будет проходить пять матчей. Максимальное количество матчей запланировано на октябрь — 146. Минимальное пройдет в декабре — 100.

В конце мая по итогам совещания руководителей КХЛ было принято решение об изменении со следующего сезона формата кубковой стадии. Привычную схему со столкновениями в каждом раунде, кроме финального, клубов из одной и той же конференции КХЛ скорректировала, введя так называемый перекрестный play-off начиная со второго раунда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Континентальная хоккейная лига скрестила конференции».

Милена Костерева