Континентальная хоккейная лига скрестила конференции

Континентальная хоккейная лига (КХЛ), изменив со следующего сезона формат кубковой стадии, избавилась от одной из своих констант. Привычную схему со столкновениями в каждом раунде, кроме финального, клубов из одной и той же конференции КХЛ скорректировала, введя так называемый перекрестный play-off начиная со второго раунда. Это новшество обеспечит довольно высокую вероятность того, что два главных гранда отечественного хоккея — ЦСКА и СКА,— в последние годы постоянно встречающиеся в полуфинале, наконец поборются друг с другом за Кубок Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Континентальная хоккейная лига обнародовала итоги совещания руководителей ее клубов, которое проводится по окончании сезона. Наиболее заметным среди них стала утвержденная структура следующего чемпионата.

Регулярное первенство КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом»: именно эти две команды играли в апреле в финале Кубка Гагарина, и армейцы взяли в ней верх в семи встречах. Каждый клуб в его рамках, как и в прошедшем сезоне, проведет по 68 игр. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля, а в его календаре запланирована единственная пауза в декабре — под Неделю звезд хоккея и выступления сборных.

Изменение касается лишь формата play-off, который продлится с 29 февраля по конец апреля. Но оно чрезвычайно заметное.

До сих пор схема play-off КХЛ копировала ту, что применяет североамериканская НХЛ. В ней четыре раунда. В первых трех друг другу противостоят клубы, представляющую одну и ту же конференцию — Западную или Восточную. И только в финальном Запад и Восток сталкиваются друг с другом.

Новый регламент оставил прежней схему стартового раунда, то есть 1/8 финала. В ней лучший по показателям в регулярном чемпионате клуб конференции сыграет с восьмым, второй — с седьмым, третий — с шестым, а четвертый — с пятым. Но вот со второго раунда, как это сказано на официальном сайте КХЛ, «произойдет деление команд на две группы». Впрочем, речь идет не о появившемся вдруг посреди кубковой стадии групповом этапе, а о так называемом перекрестном play-off, отменяющем состязание за право сыграть в финале исключительно внутри конференции. Термин «группа» же использован для простоты понимания принципа формирования турнирной сетки. Весной 2024 года в первой группе лучшая из оставшихся после 1/8 финала команд Запада сыграет серию с четвертой командой Востока. Другую пару составят вторая по посеву из уцелевших команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой, выявляя финалиста.

Во второй группе первая по посеву команда Востока сыграет против четвертой команды Запада, а вторая команда Запада — против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в полуфинале.

У этого новшества должно быть по крайней мере одно любопытное последствие.

Дело в том, что «стандартная» схема проведения play-off, так вышло, создала в отечественном хоккее что-то вроде константы. К середине прошлого десятилетия в не имеющих себе равных в смысле стабильности и мощи грандов КХЛ превратились ЦСКА и СКА. Оба выступают в Западной конференции, как правило, без особых проблем занимают две верхние строчки в ее таблице в регулярном чемпионате, а потом добираются до полуфинала, проходя более слабых соперников. По сути, полуфинальная серия московского и петербургского клубов — это уже чуть ли не незыблемая традиция КХЛ. За прошедшие девять сезонов play-off без нее обошелся всего дважды: когда в 2017 году ЦСКА неожиданно срезался в четвертьфинале на ярославском «Локомотиве» и когда в 2020-м концовка сезона была отменена из-за пандемии коронавируса. При этом претендующее на статус самого рейтингового в российском хоккее противостояние слегка теряло в весе из-за того, что на кону в нем не стоял Кубок Гагарина. Утвержденные же КХЛ корректировки обеспечивают высокую вероятность встречи ЦСКА и СКА уже в финале.

Алексей Доспехов