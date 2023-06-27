Песков не стал комментировать оценки Лукашенко в отношении мятежа Пригожина

Владимир Путин дал высокую оценку усилиям белорусского коллеги Александра Лукашенко по урегулированию ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер», напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не стал комментировать оценки самого господина Лукашенко в отношении причин мятежа.

«Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса. Ну и, конечно, здесь все-таки главное — это усилия президента Российской Федерации, его воля не допустить худшего развития событий»,— сказал во время пресс-колла господин Песков

На уточняющий вопрос о том, может ли он подтвердить, что основатель ЧВК Евгений Пригожин прибыл в Белоруссию, господин Песков ответил отрицательно. «Здесь я не располагаю никакими данными и ничего не могу вам сказать»,— утверждает представитель Кремля.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа, который он характеризовал как «марш справедливости». К утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что он договорился с основателем ЧВК об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, а господин Пригожин направился в Минск. Сам господин Лукашенко заявил, что изначально «ситуацию упустили», а потом «думали, что рассосется».

Подробности — в публикации «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер