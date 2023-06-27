«Единая Россия» выдвинет на выборы губернатора Кузбасса Сергея Цивилева

Партия «Единая Россия» прирняла решение о выдвижении для участия в выборах губернатора Кемеровской области действующего главу региона Сергея Цивилева. «В ходе 34-й Конференции Регионального отделения партии «Единая Россия» единогласно выдвинута кандидатура действующего главы», - сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе «ЕР» Кузбасса.

Также отмечается, что Сергей Цивилев возглавит список партии в региональном заксобрании.

Накануне стало известно, что КПРФ выдвинула кандидатом в губернаторы Кузбасса депутата областного заксобрания 40-летнюю Екатерину Грунтовую.

ЛДПР в качестве кандидата в губернаторы Кемеровской выдвинула депутата законодательной думы Томской области Станислава Карпова.

Кемеровское отделение партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» выдвинула кандидатом на выборах губернатора Кузбасса депутата заксобрания региона Юрия Скворцова. Он будет участвовать в губернаторских выборах в третий раз, ранее Юрий Скворцов был кандидатом от «Патриотов России» на очередных выборах в 2015 году и внеочередных в 2018.

Выборы главы региона состоятся в сентябре текущего года.

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Лолита Белова