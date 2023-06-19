В Кузбассе ЛДПР выдвинула в губернаторы томского депутата

ЛДПР нашла кандидата в губернаторы Кемеровской области в соседнем регионе. Конференция регионального отделения (РО) партии выдвинула депутата законодательной думы Томской области Станислава Карпова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Конференция прошла 18 июня. Кандидатуру господина Карпова, как отметили в РО ЛДПР, ее участники поддержали единогласно.

Станислав Карпов сообщил, что будет вести избирательную кампанию «без отрыва от работы на благо жителей Томской области».

«Сергей Евгеньевич Цивилев (губернатор Кузбасса.– «Ъ») – мощный оппонент, и на грядущую кампанию я смотрю как на возможность получить огромный опыт»,– рассказал Станислав Карпов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Выборы губернатора Кемеровской области состоятся в сентябре 2023 года. В ГАС «Выборы» пока нет данных о претендентах, подавших заявления об участии в кампании.

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Валерий Лавский