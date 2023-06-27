Замену контейнерных площадок в Ярославле наполовину оплатят из бюджета

Мэрия Ярославля приняла постановление об утверждении порядка выделения субсидии на замену контейнерных площадок твердых коммунальных отходов. Постановление вышло 23 июня 2023 года.
Новая контейнерная площадка
Фото: мэрия Ярославля
Субсидию планируется выделять организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами товариществам собственников жилья или иным лицам, осуществляющим управление домом. В постановлении указано, что замену контейнерной площадки у дома осуществляют сами собственники, а потом ТСЖ или управляющая компания вместе с заявкой на субсидию предоставляет акты выполненных работ и сметы в мэрию. После проверки документов 50% затрат на установку контейнерной площадки будут компенсированы из городского бюджета.
В постановлении указано, что устанавливаемая площадка должна соответствовать внешнему облику, утвержденному мэрией.
«С применением обшивки контейнерной площадки в виде бруса сухого строганого хвойных пород древесины, покрытого огнезащитным составом, или ламелей из полимеркомпозита, или профилированного листа»,— говорится в постановлении мэрии Ярославля.
Субсидию в текущем году можно получить, подав документы до 15 ноября. Субсидия на компенсацию затрат по установке контейнерных площадок не выдается ТСЖ и управляющим компаниям домов в зоне ЮНЕСКО. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», контейнерные площадки в центре города меняла сама мэрия. На эти цели были выделены 4 млн руб. из областного бюджета.