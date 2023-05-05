Новые контейнерные площадки в центре Ярославля оплатит областной бюджет

Правительство Ярославской области выделило мэрии Ярославля 4 млн руб. на установку контейнерных площадок нового образца. Их начали устанавливать в центральной части города, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Площадки имеют более эстетичный внешний вид, их ограждение сделано из древесины или полимеркомпозита. Таким образом власти хотят скрыть мусор в туристической части города, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всего в городе уже установлено 10 таких площадок. Одна из них появилась в парке Подзеленье. В случае, если площадка устанавливается на придомовой территории, дом может модернизировать ее за счет субсидии из городского бюджета.

Антон Голицын