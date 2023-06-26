В Петроградском районе Петербурга 25 улиц стали односторонними

В рамках подготовки к запуску зоны платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга односторонними стали 25 улиц. Об этом 26 июня сообщили в городском комитете по транспорту.

В частности, с понедельника одностороннее движение введено на Ижорской улице — на участке от Большого проспекта П.С. к Малому проспекту П.С., Матвеевскому переулку — от улицы Ленина до Кронверкской улицы и на Съезжинской — от Кронверкского проспекта к Татарскому переулку.

В минувшие выходные односторонними стали еще 11 улиц. Всего на территории Петроградского района теперь их 88.

«Ъ-СПб» писал, что более 140 улиц в Петроградском районе Петербурга уже с февраля начали готовить к введению платной парковки. На них установлены соответствующие дорожные знаки. В целом платная парковочная зона на Петроградской стороне заработает по 232 адресам в границах МО «Посадский», «Введенский», «Петровский», «Кронверкское», «Чкаловское» и «Аптекарский остров».

Напомним, что платная парковка в Петроградском районе начнет действовать с 1 июля 2023 года, а с 1 октября в платную зону войдет Крестовский остров.

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