140 улиц на Петроградской стороне в Петербурге начали готовить к введению платной парковки

Власти Санкт-Петербурга начали подготовку к оборудованию платных парковок на Петроградской стороне. Городская Дирекция по организации дорожного движения (СПб ГКУ «ДОДД») 21 февраля объявила два аукциона на установку знаков и технических средств.

В общей сумме на две закупки ведомство готово потратить 72,5 млн руб. В рамках первой, на 34,2 млн руб., оснастят парковки на 58 улицах, а в рамках второй, на 38,3 млн руб., установят знаки и технические средства на 82 улицах.

Напомним, что платная парковка на Петроградской стороне начнет действовать с 1 июля 2023 года, а с 1 октября в платную зону войдет Крестовский остров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петроградском районе Петербурга появится 80 паркоматов до конца года.

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