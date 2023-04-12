На Петроградской стороне в Петербурге летом появится шесть новых зон платной парковки

В Петроградском районе Санкт-Петербурга появится еще шесть зон платной парковки, соответствующие границам муниципальных округов, следует из проекта распоряжения Смольного, отправленного на антикоррупционную экспертизу. Зоны будут запущены в июле 2023 года.

Согласно постановлению, платная парковка заработает по 232 адресам в границах МО «Посадский», «Введенский», «Петровский», «Кронверкское», «Чкаловское» и «Аптекарский остров».

«Уполномоченной организацией к предметам и целям деятельности которой относится создание и обеспечение функционирования платной парковки, является Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга",— говорится в документе. Контроль за выполнением распоряжения возложен на главу городского комтранса Дмитрия Ваньчкова. В настоящий момент в районе уже устанавливают знаки платной парковки.

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