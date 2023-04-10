В Петроградском районе Петербурга начали устанавливать знаки платной парковки

В Петроградском районе Санкт-Петербурга в зоне будущей платной парковки начали устанавливать дорожные знаки. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дорожные знаки появятся на 141 улице. Вместе с ними установят 80 паркоматов, более 1,1 тыс. информационных табличек, а также нанесут соответствующую разметку. В комтрансе предполагают, что все подготовительные работы завершат к 1 июля. Исключением станет лишь Крестовский остров, где начнут взимать плату за парковку с октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге введут поминутную плату парковки со второго часа.

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