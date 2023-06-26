В Омске за поджог на железной дороге арестован диверсант

Центральный районный суд Омска заключил под стражу жителя региона по делу о диверсии (ч. 1. ст. 281 УК РФ). Он будет находиться под арестом до 3 августа, сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый, являющийся приверженцем террористической организации «Легион "Свобода России"» (в РФ признана террористической и запрещена), по указанию неизвестного лица поджег на одном из участков железной дороги в Омске оборудование, обеспечивающее безопасность движения железнодорожного транспорта.

В мае по решению суда на два месяца был арестован 19-летний Виктор Скоробогатов — предполагаемый поджигатель фронтового бомбардировщика Су-24 на авиазаводе им. В. П. Чкалова. На судебном заседании молодой человек, который учится на 4-м курсе одного из новосибирских колледжей, заявил, что не поджигал самолет, а только снимал поджог.

В апреле фигурантом дела о диверсии на железной дороге стал 16-летний подросток из Кузбасса. По данным следствия, подросток поджег релейный шкаф на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. За эти действия от неизвестных он получил 5 тыс. руб.

Лолита Белова, Новосибирск