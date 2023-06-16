США выделят Украине дополнительную помощь в $205 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную помощь в размере $205 млн. Новый пакет, по его словам, будет предоставлен «в ближайшее время».

«Помощь будет направлена на закупку продовольствия, питьевой воды, образовательные программы, юридическое и другое содействие»,— сообщил господин Блинкен (цитата по сайту Госдепа).

Новый пакет помощи будет распределен между «международными и неправительственными партнерами в регионе». За счет нового транша общий объем американской гуманитарной помощи в 2023 финансовом году достигнет $605 млн.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов