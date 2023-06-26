Основатель компании Solopharm Олег Жеребцов покинул пост гендиректора

Новым генеральным директором петербургской фармацевтической компании Solopharm (ООО «Гротекс») с 23 июня 2023 года назначен Павел Семьянов, ранее занимавший пост финансового директора. Об этом 26 июня «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор фармацевтической компании Solopharm Олег Жеребцов во время пресс-конференции, посвященной открытию нового завода по производству твердых лекарственных форм, капсул и таблеток.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бывший генеральный директор фармацевтической компании Solopharm Олег Жеребцов во время пресс-конференции, посвященной открытию нового завода по производству твердых лекарственных форм, капсул и таблеток.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предыдущий гендиректор — основатель компании Олег Жеребцов — теперь трудится в должности председателя совета директоров ООО «Гротекс» и главы ГК Solopharm. По словам господина Жеребцова, которые приводит пресс-служба, он видит для себя «новый горизонт возможностей, связанный с выработкой стратегии работы компании и с концентрацией на ключевых направлениях: ввод новых мощностей, развитие сегмента биотехнологий, строительство новых производственных площадок и повышение капитализации компании».

Компания Solopharm была основана Олегом Жеребцовым в 2010 году. По данным СПАРК, ООО «Гротекс» принадлежит компании Nelovia LTD, зарегистрированной на Кипре. Выручка за 2022 году составила 23 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Solopharm запустила два новых производственных участка на заводах по производству жидких лекарственных форм и БАДов. Сумма инвестиций в этот проект составила 2 млрд рублей. В конце мая фармкомпания запустила собственный завод Matrix Wall по производству систем стерильных помещений в Петербурге, а в конце июня заложила фундамент нового завода Hormones Plant по производству гормональных препаратов за 9,5 млрд рублей.

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